Zelensky prova que é nazista e condecora militares do grupo "Azov"

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condecorou militares da "Brigada Azov", um grupo nazi atuante no país e combatido pelas forças russas, em especial no Leste do país, hoje boa parte sob controle de Moscou. As informações foram divulgadas pelo site Opera Mundi, na sexta-feira (7).

A cerimônia aos nazistas foi divulgada no canal oficial do Telegram do próprio mandatário ucraniano. Em um espaço similar a um bunker, Zelensky encontrou o chamado 1º corpo da Guarda Nacional da Ucrânia “Azov”, mostram as fotos divulgadas.

A homenagem de Zelensky a grupos nazistas, algo que não é inédito, provocou forte reação em Moscou. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou, de acordo com o Opera Mundi, que “a essência neonazista do regime de Kiev, das Forças Armadas da Ucrânia e de outras formações armadas ucranianas” já foi “repetidamente relatada”.

“Não apenas foi relatado, mas também foi apoiado por fatos, incluindo evidências fotográficas e em vídeo”, declarou a representante da chancelaria russa.